¿De regreso a la normalidad? Los impresionantes números que cortó Red Bull tras perder en Singapur

Y un día, volvieron a la normalidad. Después de estar dominando las últimas dos temporadas con amplio margen, Red Bull vivió una verdadera pesadilla en las calles del Circuito callejero de Marina Bay en el GP de Singapur en la Fórmula 1.

Tras un fin de semana para el olvido, la escudería de las bebidas energéticas se tuvieron que retirar de la Qualy 2 el pasado sábado y tuvieron que largar en los puestos 11 (Verstappen) y 13 (Pérez). En la carrera del domingo, lograron trepar hasta la quinta y octava posición, respectivamente.

Con los resultados de la jornada, Red Bull y Max Verstappen en particular terminaron una racha impresionante de Grandes Premios ganados, entrando de igual forma en los libros de historia de la Fórmula 1.

Tras decepcionar en Singapur, los números de igual manera no mienten para la escudería austríaca. Son los completos dominadores de la categoría en las últimas dos temporadas.

Considerando las temporadas 2022-23, se han disputado 37 carreras en total hasta este domingo, de las cuales ganaron 31: 27 para Max Verstappen y cuatro Sergio “Checo” Pérez.

Revisando los récords de la Fórmula 1, quedaron definitivamente en la historia. Red Bull es la escudería que más carreras ganadas consecutivas logró con 15, dejando atrás las 11 de McLaren en 1988.

En cuanto a los pilotos, Max Verstappen se consolidó como el más ganador de Grandes Premios de manera consecutiva con 10, una más que el alemán Sebastian Vettel, quien lo consiguió el 2013.

De las 37 carreras disputadas entre el 2022-23, solo Ferrari con cinco y Mercedes con una, fueron capaces de destronar a los austriacos.

Max Verstappen's and Red Bull's record-breaking winning runs have come to an end in Singapore ❌#F1 #SingaporeGPhttps://t.co/KFSyiu0uiU

— Formula 1 (@F1) September 17, 2023