Charles Leclerc es penalizado de cara al GP de Arabia Saudita

A Ferrari le llueve “sobremojado” en el inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y quien ha simbolizado los problemas del “Cavallino Rampante” es Charles Leclerc. El monegasco no pudo terminar la primera carrera del año, en el GP de Bahrein, todo en medio de cambios de la escudería al almacén de energía y la electrónica del control en el motor de su vehículo.

El problema es que a los equipos sólo se les permite usar dos componentes eléctricos de control por temporada sin sanciones y como de cara a la carrera de este fin de semana en el GP de Arabia Saudita deberán nuevamente ejecutar una modificación, eso tendrá consecuencias para el piloto de Ferrari.

Según informó la propia organización de la categoría más importante del automovilismo mundial, Charles Leclerc será penalizado con al menos 10 lugares en la grilla de largada de Jeddah a partir de cómo termine en las clasificaciones en el GP de Arabia Saudita este sábado.

“Es algo que nunca experimentamos en el pasado. Espero que ahora esté bajo control, pero tenemos un análisis profundo sobre esto. Desafortunadamente, tendremos que ejecutar la penalización en Jeddah, porque solo tenemos un grupo de dos unidades de control para la temporada”, lamentó al respecto el director de Ferrari, Fred Vasseur.

BREAKING: Charles Leclerc to receive a grid penalty at the Saudi Arabian Grand Prix#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/mYvk0RMPHE

— Formula 1 (@F1) March 15, 2023