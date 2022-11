Red Bull se quedó con casi todo: así se cerró la temporada 2022 de la Fórmula 1

Este domingo por la mañana en nuestro país, la temporada 2022 de la Fórmula 1 llegó a su final con el GP de Abu Dabi, carrera que quedó en manos de Max Verstappen, piloto de Red Bull.

Tras el final de temporada, y con la despedida de Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo, junto al equipo de ADN Deportes te invitamos a hacer un repaso de cómo terminó todo en la máxima categoría del automovilismo.

Se coronó hace varias semanas, pero continuó con los triunfos. El piloto neerlandés de Red Bull consiguió el bicampeonato mundial con un auto imbatible e incontrarrestable para las demás escuderías.

Max Verstappen cerró el 2022 como el mejor de todos con 454 puntos. El podio lo completaron Charles Leclerc de Ferrari con 308 unidades y el mexicano Sergio “Checo” Pérez de Red Bull con 305 puntos.

Más atrás aparecen nombres como el de George Russel de Mercedes con 275 pts, Carlos Sainz Jr de Ferrari con 246 y Lewis Hamilton con 240 unidades. El británico, siete veces campeón del mundo, vivió un 2022 para el olvido no pudiendo ganar ni una sola carrera.

El “mejor del resto” fue Lando Norris. El piloto de McLaren se anotó un séptimo puesto con 122 puntos, lejos de los 92 que consiguió Esteban Ocon de Alpine, su más cercano perseguidor.

Por otra parte, la marca de bebidas energéticas terminó con el dominio de Mercedes. Los austriacos se consolidaron como la mejor escudería del 2022 gracias a los 759 puntos que consiguieron Max Verstappen y Sergio Pérez a lo largo de la temporada.

En la vereda de al frente, la lucha entre Ferrari (554 pts) y Mercedes (515 pts) esta vez se dio solo por el segundo lugar. Acostumbrados al liderar, italianos y alemanes tuvieron que ver de lejos cómo Red Bull se quedó prácticamente con todo.

El “mejor de todos” entre las escuderías quedó este año para Alpine. Los franceses fueron los mejores del resto con 173 puntos, imponiéndose sobre McLaren con 159 unidades, siendo las únicas escuderías que sobrepasaron los 100 puntos.

