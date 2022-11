George Russell se impone en el GP de Brasil y gana su primera carrera en la Fórmula 1

En una accidentada carrera en el Autódromo José Carlos Pace de São Paulo, por la fecha 21 de la temporada 2022 de la Fórmula 1, el británico George Russell hizo historia al llevarse la carrera.

El piloto de Mercedes arrancó como líder en el GP de Brasil tras haberse impuesto en la carrera sprint y se mantuvo ajeno a una serie de inconvenientes que protagonizaron diversos competidores.

La principal controversia la marcó el bicampeón de la Fórmula 1, Max Versatappen, que chocó con Lewis Hamilton. Además, Charles Leclerc se tocó con Lando Norrie. De hecho, tanto el conductor de Mc Laren como el monarca del automovilismo fueron sancionados por los comisarios de la prueba.

El mexicano Sergio Checo Pérez fue quien se había instalado como escolta de George Russell, pero terminó siendo rebasado por Hamilton y el español Carlos Sainz Jr, de Ferrari.

De hecho, su propio compañero de escudería, Max Verstappen, terminó también pasándolo, pese a que desde Red Bull le habían ordenado mantenerse detrás de él, considerando que el azteca busca dar pelea por el segundo lugar de la clasificación de pilotos.

Ajeno a toda esa controversia, George Russell logró mantener el liderato para ganar por primera vez en su carrera un GP de la Fórmula 1, permitiéndole a Mercedes volver a triunfar en una fecha luego de 22 carreras. Lewis Hamilton y Carlos Sainz Jr completaron el podio en São Paulo.

GEORGE RUSSELL IS AN @F1 GRAND PRIX WINNER!! HE TAKES THE FLAG FIRST IN SÃO PAULO 👏👏 pic.twitter.com/ZbEuVoZCru

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 13, 2022