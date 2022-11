F1: George Russell gana la carrera sprint y arrancará primero en el GP de Brasil

Este sábado, en Sao Paulo, se disputó la carrera sprint que determinó el orden de los pilotos para el arranque del GP de Brasil, instancia que finalmente comandará George Russell.

El británico sobrevivió a una verdadera batalla que libró con el ya bicampeón de la F1, el neerlandés Max Verstappen, quien fue el que pegó primero al sobre pasar tras las seis primeras vueltas al ganador de la clasificación, Kevin Magnussen.

Fue a la vuelta 15 del circuito en Interlagos donde George Russell logró dar caza al piloto de Red Bull para ya no soltar la punta, pasando del tercer puesto a quedarse finalmente con la pole position de la prueba. Lewis Hamilton será quien arrancará desde el tercer puesto.

En el sprint destacó también lo hecho por Mick Schumacher, que pasó del último lugar a remontar ocho puestos para quedarse en el lugar 12 de la grilla de cara a la jornada 21 de la Fórmula 1 y que se disputará este domingo desde las 5 de la tarde de Chile en el Autódromo José Carlos Pace de São Paulo.

GAINS AND LOSSES 📈📉

Well done to @SchumacherMick on picking up eight places! 👊#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/RP0bcziT7S

— Formula 1 (@F1) November 12, 2022