Kel Calderón sufrió fea caída que la dejó con varias lesiones: “Rompí hasta mis zapatillas”

Se cayó. Y no fue un porrazo cualquiera, ya que Kel Calderón quedó bastante magullada tras el accidente que documentó en sus redes sociales.

La influencer estaba feliz haciendo ejercicio. “Hace como un año y tanto que volví a hacer deporte de manera súper constante. Ha sido bacán y no solo físicamente, sino que también para calmar la cabeza en innumerables situaciones”, contó.

Y reveló que “entre las cosas que hago, es intentar correr al menos 3 o 4 días a la semana (diferentes distancias) Y normalmente es bacán, pero no están cachando la sacada de chuc** que me pegué ayer”.

Una caída que dejó a la hija de Raquel Argandoña con varias lesiones en su cuerpo y que documentó a través de sus redes sociales, impactando a sus seguidores.

El feo costalazo de Kel

Así, la licenciada de derecho mostró los moretones y heridas que se hizo tras volar por los aires. “Cómo les explico que rompí hasta mis zapatillas. Obviamente seguí corriendo porque uno siempre digna”, indicó.

Sin embargo, eso no fue lo peor, ya que su fiel nana Nancy trató de curarle las lesiones y echarle alcohol. “Me dice ‘tranquila, yo te limpio las heridas con algodón y un poquito de alcohol. Te va a arder un poquito, pero por un segundo no más’. Yo: ‘Sobre mi cadáver me pones alcohol’”, comentó.

Y luego, subió varias instantáneas dando cuenta de raspones en sus rodillas, abdomen y trasero. “Hermosamente sexy… La mujer más sexy que verán esta semana”, expresó.

De esta forma, Kel Calderón compartió con sus fanáticos su pésima experiencia trotando. Eso sí, aseguró que no por eso dejaría de ejercitarse, con mucho más cuidado para la próxima.