“Es lo más rencorosa que hay”: Daniel Valenzuela hizo seria advertencia sobre Fran García-Huidobro a bailarín de Aquí se Baila

Estaban hablando del conflicto de Fran García-Huidobro y el bailarín Darwin Ruz. Y de pronto, en Me Late, Daniel Valenzuela hizo una llamativa acusación sobre la actriz.

El animador, que está invitado esta semana al programa de TV+, confesó en el panel que había vivido varios problemas con la jurado de Aquí se Baila.

“Yo tengo mucha distancia con Francisca García-Huidobro, en lo personal, variadas diferencias en términos personales muy profundos, yo creo que ya intransables”, partió diciendo.

Su intervención de inmediato llamó la atención de sus compañeros, Luis Sandoval, Andrés Caniulef y Francisco Halzinki, quienes de inmediato le empezaron a preguntar la razón de sus dichos.

Fran García-Huidobro, muy rencorosa

Así, el comunicador expresó que “yo tuve un conato público con Fran García-Huidobro en pantalla, que me tocó tomar revancha de algunas cosas que ella había dicho”.

Recordemos que la actriz tuvo duras palabras para Valenzuela en Sigamos de Largo, donde le envió un mensaje: “Daniel Valenzuela, que el año pasado haciéndote muy machito me encaraste en un programa de TVN, por haberte perseguido cuando te dejó tu señora por tu hermano. Como yo ese día andaba no en mi mejor momento, se me olvidó decirte que bastante raro que me hayas echado la ‘foca’, cuando ese mismo día le estabas mandando mensajes a Carlos Valencia para que te diera pega en Primer Plano. Uno no cag… donde come”.

Daniel no se quedó callado entonces, y contestó vía Twitter que “bien feo el espacio, y lleno de mentiras. No es la TV a la cuál debiéramos encaminarnos hoy. La agresión y las ofensas gratuitas son de otro tiempo. No lo entiendo”.

Por eso, en Me Late recordó aquello y aconsejó a Darwin Ruz, quien podría llevar a la jurado a la justicia, indicando que tuviera “mucho cuidado” porque Fran “es lo más rencorosa que hay, es una historia sin fin”.

Y agregó que “si te metes ahí es una historia sin fin, que no vas a poder salir, el rencor no para”, manifestando que “trate de mantener la paz porque vas a gastar plata y tiempo, que no sé si llegue a algo”.

Finalmente, Daniel Valenzuela advirtió al profesional de la danza que, meterse con Fran García-Huidobro podía causarle “de estar devastado puede quedar hasta endeudado”, dejando claro que no sería nada fácil enfrentar en la justicia a la denominada Dama de Hierro.