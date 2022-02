Dante Poli anunció que renunciará a ESPN si Chile le gana a Brasil: “La gente va a estar feliz y fascinada”

Dejó claro que no confía para nada que Chile pueda ganarle a Brasil en el próximo partido de las Clasificatorias a Qatar 2022. Dante Poli puso su puesto a disposición en ESPN si es que La Roja triunfa sobre la verdeamarela.

Una situación que se dio mientras el exfutbolista debatía en el panel de ESPN F90 con otros rostros del programa, como Fernando Solabarrieta y Luka Tudor.

Allí, el diálogo que se dio sobre las últimas fechas de las eliminatorias mundialistas hizo que Poli terminara diciendo “que perdamos por poco, listo, chao, no voy a cuentear a nadie. No me dejo llevar por sentimientos ni la gente. Ojalá perdamos por poco”.

Un hecho que lo enfrentó con Tudor, quién fue mucho más optimista respecto al desempeño de la Selección Chilena, indicando que “yo creo que Chile le puede ganar a Brasil”.

La polémica frase de Dante Poli

Entonces, el exdeportista y figura del programa Futuro Fútbol Club señaló que “si Chile le gana a Brasil renuncio al canal y la gente va a estar feliz y fascinada”.

"QUE PERDAMOS POR POCO (CON BRASIL), ACÁ NO VOY A CUENTEAR A NADIE"

En #ESPNF90Chile comenzamos a dar pronósticos y Dante Poli fue categórico de cara al próximo partido de La Roja ante el "Scratch" por las Clasificatorias. pic.twitter.com/7jYRw2GKlE — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) February 2, 2022

Una declaración que indignó a Luka, miembro de Los Tenores, quien le dijo “es una vergüenza que desde ya digamos en este panel que vamos a perder con Brasil”.

Dante contestó que “es vergüenza o capacidad para analizar objetivamente y sacarse el hincha y el comentario chauvinista”, lo que hizo que su compañero se enfureciera insistiendo en si no les podían ganar igual, ante lo que Poli manifestó nuevamente que “perdemos por poco”.

¡SE CALENTÓ EL DEBATE!#ESPNF90Chile Luka Tudor replicó la opinión de Poli y afirmó: "Es una vergüenza que desde ya digamos que vamos a perder con Brasil… Es cierto que son superiores, pero ¿no les puedes ganar?". pic.twitter.com/ObnzjJch2a — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) February 2, 2022

Los dichos del exfutbolista generaron de todo en redes sociales. Y su nombre se convirtió en Trending Topic de la mano de varios troleos.

De esta forma, la apuesta de Dante Poli respecto al próximo partido de La Roja ante El Scratch no fue muy buena y sacó varias ronchas. ¿Cumplirá si la Selección Chilena logra golear en Río de Janeiro?