Christiane Endler le deseó suerte a Gabriel Boric: “Si a él le va bien, a todos nos irá bien”

Este lunes por la tarde se desarrolló la entrega de premios por parte del Círculo de Periodistas Deportivos correspondiente a la temporada 2021, instancia en la que participó Christiane Endler quien tuvo palabras para Gabriel Boric.

La portera del Olympique Lyon de Francia, además de arquera y capitana de la Selección Chilena Femenina comenzó haciendo un repaso por lo que ha sido su año en Europa y Juan Pinto Durán: “fue un 2021 super positivo y espero que siga así en la próxima temporada”, dijo en conversación con ADN Deportes.

Respecto al cambio de equipo que hizo en Francia para luchar por la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, Christiane aseguró que: “para mi uno de los torneos importantes que quiero ganar y qué por eso hice el cambio de club, es la Champions. Creo que vamos por un buen camino, nos toca con la Juventus en cuartos de final y si hacemos bien las cosas, deberíamos poder luchar por la copa”, esgrimió.

Luego, tuvo palabras para las diversas nominaciones que ha tenido en el último tiempo: “a veces es difícil dimensionar el peso de estos premios, a veces se toman a la ligera, me cuesta un poco creerlo, darme cuenta de lo que he logrado, pero me enorgullece y me demuestra que he tenido un gran nivel para estar en los mejores equipos”, indicó Christiane Endler.

Al ser consultada por la final del fútbol femenino nacional, que tuvo más de 15 mil personas en el Estadio Santa Laura y que vieron coronarse a la Universidad de Chile como campeonas, Endler indicó que: “creo que es una señal básica de que el fútbol femenino si interesa si es que se le da la oportunidad. Esto demuestra que se tiene que trabajar mejor y darle más importancia”, aseguró.

Como era de esperar, también Christiane Endler comentó lo sucedido este domingo en el balotaje presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast: “felicitar a Gabriel Boric por lo que hizo, por la cantidad de gente que logró convocar. Ojalá logre guiar al país en tiempos complicados, y desearle que le vaya bien, porque si a él le va bien, a todos nos irá bien“, dijo.

“Ojala que en deportes siga apoyando, que se involucre en lo que viene como Santiago 2023, y espero que siga apoyando al deporte como se ha hecho en los últimos años“, cerró la portera y capitana de la Selección Chilena de Fútbol Femenino, Christiane Endler.