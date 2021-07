Karen Gallardo y su clasificación a Tokio 2020: “Mi idea era ir una vez a los Juegos Olímpicos y ya voy en tres”

En la edición de este domingo 4 de julio, Macarena Miranda conversó con la lanzadora de disco nacional Karen Gallardo en el programa Mujeres al Deporte.

La deportista clasificó para Tokio 2020 y así suma sus terceros Juegos Olímpicos seguidos, tras estar en Londres 2012 y Río de Janeiro 2026.

La Federación de Atletismo de Chile comunicó que la atleta de 37 años logró el cupo a los JJ.OO. por la cuota universal, al ser la mujer con mejor ránking para participar en la cita.

“Estoy súper contenta con esta clasificación, aunque los últimos han sido días de locos, entre preparativos, entrevistas y el entrenamiento”, dijo Karen Gallardo.

El cupo a Japón

“No tenía presupuestado este tema del cupo por cuota. Intentamos siempre ir por el ránking, por eso era importante competir”.

Karen Gallardo añadió que “cuando por culpa de la pandemia de coronavirus se cayó el torneo Orlando Guaita, donde iba a buscar los puntos para clasificar, nos quedamos de brazos cruzados con mi entrenador”.

“En conversaciones con la Federación de Atletismo y la Ministra del Deporte (Cecilia Pérez) apareció esta chance del cupo por género, que era para la mujer mejor rankeada de Chile… Así es que seguimos juntando puntos y el último día obtuvimos ese lugar”.

La lanzadora del disco recordó que un poco antes de los JJ.OO. de Río de Janeiro 2016 sufrió una lesión a la cadera que hasta ahora la complica.

“Los años anteriores se trabajó con miras a la clasificación, pero la lesión ha sido bien compleja y no me ha soltado”.

“Seguí entrenando y el 2019 me sentí mejor. Intenté ir al Panamericano y me fue muy mal. Y había poca chance de juntar puntos. En 2020 de nuevo me sentí mejor, pero llegó la pandemia y echó por la borda todos los planes”.

“Pensaba ya en los JJ.OO. de París 2024, y justo este año se abrieron posibilidades de competir. Empecé a sumar puntos afuera y acá y eso me ayudó a avanzar hacia Tokio“.

Su meta en Tokio

Eso sí, Karen Gallardo -copiapina por adopción- dijo que “ir al extranjero era muy complejo y acotado. Por mi lesión mis marcas no llamaban la atención para salir y además mi entrenador, Tulio Moya, con el que llevo trabajando doce años, no podía salir mucho tiempo fuera del país por su trabajo”.

Sobre lo que aguarda de sus terceros Juegos Olímpicos, precisó que “espero que se pueda competir en Tokio”.

“Estamos muy cerca, pero todo puede pasar con la pandemia. Y en lo personal, quiero hacer una marca muy cercana o superior a mis mejores registros para estar bien ubicada”.

Karen Gallardo es profesora de Educación Física, pero ha ejercido muy poco esa labor por su dedicación al deporte.

“He hecho alguna clases y me imagino retomándolas en el futuro, pero por ahora estoy enfocada en el deporte. Es que hacer dos cosas desgastantes al mismo tiempo es muy complejo”, explicó.

Su futuro no lo ve como entrenadora, y contó que se “está preparando para trabajar en el área de la administración y la gestión deportivas”.

El esfuerzo continuo de Karen Gallardo

La poseedora del récord chileno de lanzamiento del disco con con 61.10 metros, vigente desde el año 2015, señaló que la clave para ella es el esfuerzo.

“Siempre he superado los obstáculos con mucho trabajo. Tomé decisiones cuando correspondía, como instalarme en Santiago”.

“En 2009 eliminaron el lugar en el que entrenaba en Copiapó y cambié de ciudad. Mi idea era estar en una edición de los Juegos Olímpicos y ya voy por tres”.

Según Karen Gallardo, “Chile siempre ha sido fuerte el área de los lanzamientos en el atletismo… Lamentablemente, acá no hay busqueda de nuevos valores y la escuelas deportivas no se las dan a los mejores entrenadores, por lo que la formación no es la mejor”.

“Esa es una gran falencia. Por ejemplo, mi DT ha estado desde sus inicios con Lucas Nervi, hoy campeón sudamericano del lanzamiento del disco, quien se está proyectado muy bien”.

Sobre sus inicios, Karen Gallardo indicó que “probé con todos los lanzamientos , y por jugar con mi hermana el disco se me dio muy fácil. Aprendí en un club donde enseñaban todo: partí con la bala, seguí con el martillo y terminé en el disco”.

“Nací en Valdivia, pasé por Antofagasta y llegué a Copiapó a los 13 años. Me siento copiapina de corazón. Hasta le dieron mi nombre a un Polideportivo en Copiapó”.

“Al Seremi de Deportes de la época se le ocurrió la idea de que le pusieran mi nombre, aunque le dije que eso lo hacían con los muertos. Y él respondió que ese era el problema”.

“Se hizo una lista con varios deportistas identificados con Copiapó, entre ellos jugadores de fútbol como Osvaldo “Pata Bendita” Castro. Pensé que iba a perder, pero hicieron un concurso por el diario para que la gente votara y me eligieron”.