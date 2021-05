Karen Roco, canoísta que va a los Juegos Olímpicos: “La expectativa es estar entre las ocho mejores”

En un nuevo programa de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la canoísta del Team Chile, Karen Roco, quien junto a María José Mailliard competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La deportista nacional se refirió en el espacio del último domingo a sus inicios en el canotaje, al desafío de ser madre y a su clasificación a la cita olímpica.

Karen Roco contó que “me gustan todos los deportes acuáticos, pero elegí el canotaje porque en Constitución, donde yo vivo, hemos tenido muchos campeones nacionales y las autoridades apoyan mucho a esta actividad por los resultados obtenidos. El director de mi colegio era el presidente de la Federación Chilena de Canotaje, y él me abrió las puertas para que yo pudiera remar“.

En cuanto al momento en el que tuvo a su hijo Máximo, la deportista contó que por un momento decidió abandonar la actividad deportiva.

“Nació mi hijo y pensé en retirarme. Lo hice y quedé obesa. Volví a remar para bajar de peso. Después mi entrenador me dijo que estaba súper bien y que fuéramos a un campeonato clasificatorio a los Panamericanos de Toronto 2015. Fui y lo gané. No me lo estaba tomando profesionalmente y triunfé”, contó.

Por otro lado, la canoísta expresó su preocupación por el Centro de Entrenamiento Olímpico para la actividad ubicado en Curauma.

“La laguna se está quedando seca, Esval nos está sacando todo el agua. No sé si habrá canotaje en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, porque veo todo muy seco“.

Sobre su participación junto a María José Mailliard en los Juegos Olímpicos en la categoría C2 500 del canotaje, aseguró que “la expectativa es estar entre las ocho mejores y dar la pelea contra el que sea. Nosotras somos capaces“.