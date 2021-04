Emocionado saludo en los 81 años de Mirko Jozic de su ayudante en el Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991

Fue el miércoles 5 de junio de 1991 cuando Colo Colo ganó como local la Copa Libertadores, tras vencer por 3-0 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Monumental en la revancha de una llave final que empezó con un 0-0 en Asunción.

Y junto al técnico croata Mirko Jozic siempre estuvo a lado como fiel ayudante Eddio Inostroza, el conocido “Yeyo”, quien contactado por ADN Deportes entregó un sentido recuerdo a su jefe de hace tres décadas, quien este jueves 8 de abril cumple 81 años y desde hace tiempo se encuentra en su país.

“Es indudable que Mirko marcó una época muy importante en Chile, liderando un hito que va a costar muchísimo repetir. Ganar para el país la Copa Libertadores por primera vez y hasta ahora única vez fue fruto de un trabajo grandioso. Teníamos un plantel con gran potencial individual y en base a eso se logró la meta… Me emociona recordar esa época, y por eso a la distancia saludo con un enorme cariño a Mirko“, dijo el exfutbolista nacional, quien también jugó en Colo Colo.

El “Yeyo” agregó que “tengo el mejor concepto de él, como persona es extraordinario. Pese al tiempo y la distancia pudimos mantener la amistad, con una comunicación no siempre permanente, pero de verdad. Mantuvimos una convivencia permanente, de respeto y cariño. Le agradezco siempre por lo que dejó y por lo que me dejó… Sé que aunque pase tiempo sin hablarnos, me tiene en alta consideración, tal como yo a él. Me lo expresó una vez con una palabras que me dijo hace un tiempo, que no puedo revelar, pero que guardo en mi corazón”.