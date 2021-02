Lebron James respondió las críticas a Zlatan sobre activismo: “Nunca me callaría cosas que pienso que están mal”

El futbolista Zlatan Ibrahimovic recientemente criticó duramente el activismo político del basquetbolista LeBron James. Sin embargo, la respuesta no tardó mucho en llegar, ya que el jugador de Los Angeles Lakers tras el partido contra Portland Trail Blazers entregó sus argumentos.

El delantero sueco en relación a la iniciativa contra el racismo que había lanzado el basquetbolista señaló que: “Es fenomenal en lo que hace. Pero no me gusta cuando personas con algún tipo de estatus se dedican a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien. Cíñete a lo que haces. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol”.

Además, “Ibracadabra” agregó que “es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus”.

Pero, la superestrella de la NBA, expresó a los medios que: “No estoy de acuerdo para nada. Nunca me callaría cosas que pienso que están mal. Predico sobre mi gente y sobre igualdad, injusticia social, racismo, supresión de voto y cosas que afectan a mi comunidad”, aseguró.

Asimismo, hizo hincapié a la hipocresía del actual jugador del AC Milán, recordando el episodio cuando fue activista.”Es gracioso que él diga eso porque se trata de la misma persona que hace años, en Suecia, denunció racismo en el campo por su apellido“, añadió James.

LeBron, se defendió explicando que “por ejemplo tengo una escuela con más de 300 niños en Ohio. Ellos necesitan mi voz y uso mi plataforma para dársela. No hay ningún motivo y de ninguna manera me voy a ceñir solo al deporte. Esta plataforma, mi voz, es muy poderosa”.

“Hablo desde una mente educada, pienso que soy el tipo erróneo al que atacar, porque he hecho mis deberes”, concluyó “King James”.

LeBron responded after Zlatan Ibrahimovic criticized him for his activism.

“I’m kind of the wrong guy to actually go at because I do my homework.” pic.twitter.com/VyKgBrYuiz

— SportsCenter (@SportsCenter) February 27, 2021