Francisco Sierralta y la inminente salida de Rueda: “Si los rumores son ciertos, sería una lástima para el fútbol chileno”

Francisco Sierralta es una de las grandes sorpresas que tuvo La Roja en el inicio de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Pese a los resultados, el zaguero mostró un gran nivel de la mano de Reinaldo Rueda, quien dejaría pronto el banco de la Selección, algo que no le gusta para nada.

Tras un destacado fin de semana en la Championship inglesa, donde vivió su primera titularidad en el triunfo del Watford por 1-0 sobre Norwich City, el zaguero conversó con Enzo Olivera, corresponsal en Europa de ADN Deportes, donde habló de sus primeros pasos en La Roja y de la inminente salida del colombiano. “Fue un partido muy difícil el primero que me tocó jugar en Clasificatorias, allá en Uruguay”, comenzó el defensor nacional.

“Uno está preparado, trabajando en el equipo, más allá de que juegue o no, hay que esperar la oportunidad. Gracias a Dios se dio y pude andar bien. No fue el resultado que esperábamos, pero dejamos buenas sensaciones como equipo”, afirmó sobre su debut en la Selección Chilena.

Por otra parte, confesó su descontento al enterarse de que Reinaldo Rueda, el entrenador que lo llevó a La Roja, estaría gestionando su salida. “Yo no sé nada realmente, no he tenido la oportunidad de hablar con él en este momento. Pero si los rumores son ciertos, sería una lástima para el fútbol chileno”, aseguró.

“Es un técnico con mucha historia, mucha calidad y experiencia. Sería difícil encontrar otro entrenador con esas cualidades”, cerró Sierralta.

El chileno del Watford comienza a prepararse para su próximo desafío, donde su equipo visitará al Swansea City, rival directo en la parte alta de la tabla de la English Football League Championship. El duelo se jugará este sábado al mediodía.