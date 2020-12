Francisco Sierralta y su titularidad en Watford: “La oportunidad siempre llega”

Desde su llegada al Watford de Inglaterra, Francisco Sierralta no lo pasaba de la mejor manera, pues estaba sumando pocos minutos en cancha. Sin embargo, la salida del entrenador Vladimir Ivic cambió las cosas: el chileno fue titular y la figura del encuentro.

El defensor de 23 años cumplió un excelente partido en la victoria de su equipo frente al Norwich City, y comienza a hacerse un espacio en el conjunto inglés.

En conversación con Enzo Olivera, corresponsal en Europa de ADN Deportes, el chileno se refirió a esta primera oportunidad en el once inicial de la mano del español Xisco Muñoz, su nuevo DT, asegurando que se preparó para cuando llegara el momento. “Uno no se tiene que quedar con que no juega, solo debe entrenar el doble. Pasó que cambiaron al entrenador, el cual me dio la oportunidad que estaba esperando, y uno la aprovecha. Espero seguir entrenando bien, seguir sumando minutos y jugar más”, expresó.

Además, explicó cómo sintió su arribo a la Championship inglesa. “Al principio no fue fácil. Cambiar de liga, el idioma, no entenderle al técnico. Además, es todo más rápido, en comparación al fútbol italiano. No es lo mismo jugar al fútbol italiano que al fútbol inglés, que es más rápido, de mayor presión, jugadores más físicos, pero tampoco me incomodó. Los primeros entrenamientos yo me sentí muy bien”, detalló el chileno.

Por otra parte, no siente que su rendimiento se haya visto influido por el cambio de técnico. “Creo que si el entrenador pasado me daba la oportunidad, lo hubiera hecho igual de bien que con este entrenador, no creo que pase por eso. Al final son temas de gustos técnicos, entonces uno solo tiene que luchar siempre”, afirmó.

También confesó su descontento por la poca confianza que tuvo en un principio considerando su buen nivel en La Roja. “No es fácil. Uno va a la Selección, juega dos partidos muy buenos, llega y no te citan un partido, y después, al siguiente partido, uno va a la banca. Entonces, esos son los momentos donde uno debe entrenar más fuerte”, insistió.

“Hay que confiar en uno mismo y seguir entrenando, porque la oportunidad siempre llega“, cerró Sierralta.