Las sentidas palabras de Diego Costa tras dejar el Atlético de Madrid

Mucha sorpresa causó este miércoles la salida de Diego Costa del Atlético de Madrid, considerando que el ariete era uno de los grandes referentes que había en el elenco dirigido por Diego Pablo Simeone.

Tras irse del equipo, el delantero español mandó un sentido mensaje en redes sociales.

“Hoy con tristeza, pero al mismo tiempo feliz, vengo a despedirme de todos los aficionados del Atleti, de toda mi gente. Triste por no poder hacer más parte de esta familia, estando en el día a día, pero feliz por haber formado parte de ella, de este gran club”, comenzó diciendo.

Tras ello, Costa añadió: “Aquí he vivido momentos difíciles, de los que siempre me he levantado gracias a la ayuda de los médicos, fisios y recuperadores y de mis compañeros. Y momentos felices que ya están en mi memoria y en la de todos”.