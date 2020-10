Celestino Aós tras quema de iglesias: “Les suplico. Basta, basta de violencia. No justifiquemos lo injustificable”

“La violencia es mala, y quien siembra violencia cosecha destrucción, dolor y muerte. Nunca justifiquemos ninguna violencia”, comenzó diciendo el arzobispo de Santiago, Celestino Aós, a través de un mensaje que publicó a través de sus redes sociales.

Indicando que “ya hace un año sufrimos un estallido de violencia que nos causó tanto dolor personal, y tanta destrucción material que pensábamos habría sido una lección amarga y fuerte. Nos ha costado reconstruir las instalaciones, y ha exigido a los más empobrecidos sacrificios e incomodidades constantes; se les hizo la vida más penosa”, el líder de la iglesia católica en la capital repasó los hechos ocurridos durante esta jornada.

“Las acciones violentistas y las imágenes vandálicas las padecemos de nuevo hoy. Sentimos la destrucción de nuestros templos y otros bienes públicos. Pero sentimos sobre todo el dolor de tantas personas chilenas de paz y generosidad”, sostuvo Aós, quien se dirigió a los feligreses de la Parroquia La Asunción y la iglesia San Francisco de Borja. “Sepan y sientan que estamos unidos a ustedes: no perdamos la fe ni la esperanza: el amor es más fuerte”, puntualizó.

Luego, le habló a todos los chilenos “y gente de buena voluntad y amante de la paz. Les suplico. Basta, basta de violencia. No justifiquemos lo injustificable. Dios no quiere la violencia. Nos encontraremos para hacer como comunidad creyente actos de desagravio y de reparación. Ahora los invito a la oración, a purificar nuestro corazón para que no se nos meta ni el deseo de revancha, ni el rencor, ni el odio, ni la violencia”, declaró.

“Benditos los que trabajan por la paz, benditos los que hoy pueden cerrar la jornada diciendo: he trabajado por un Chile mejor, he trabajado construyendo paz”, terminó el arzobispo.