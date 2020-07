Así sería la camiseta de Colo Colo elaborada por la marca deportiva de Jaime Valdés

View this post on Instagram

A pedido de los hinchas de Colo-Colo , estos son nuestros templates! 💢Este producto no existe, ni esta a la venta, es solo una presentación de lo que podría ser nuestra propuesta si fuéramos sponsor del equipo popular💢 (Diseño para CAC1KE por @diegofutdesign 🔥) #CAC1KE #C1KLaMarca #C1Kstore #PajaroValdes #ColoColo #Templates