Paredes: “Termino contrato y no me cierro a jugar en ningún club”

En diálogo con DirecTV Sports, el delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, habló acerca de su presente y futuro, en vista de la incertidumbre en torno a su continuidad en el Cacique.

Al respecto, comentó que “estoy tranquilo. Se termina mi contrato y debo ser profesional. Tratar de despedirme de la mejor manera porque Colo Colo me ha dado demasiado”.

Paredes destacó que “me sentía y me siento bien para seguir jugando. Estoy esperando que vuelva el fútbol para seguir luchando y convirtiendo goles. No sé la fecha de mi retiro. Hoy tengo muchas ganas de jugar. Quiero terminar bien en Colo Colo, es mi gran sueño. Luego veré qué puedo hacer. Termino contrato y no me cierro a jugar en ningún club”.

Por otro lado, el sempiterno goleador de los albos aseguró que no ha habido acercamientos con la directiva de Blanco y Negro, así como tampoco está al tanto de algún protocolo para volver a los entrenamientos.

“No hemos tenido ningún acercamiento con respecto a los test que puedan realizar al plantel. Nuestro futuro es muy incierto. Ningún dirigente nos ha dicho sobre protocolos o cuando volveremos a entrenar. No he vuelto a hablar ni con Aníbal ni con Harold Mayne-Nicholls. Solo con Marcelo Espina, que me preguntó cómo estaba yo y mi familia. La verdad, estoy agradecido que al menos alguien se preocupe con los jugadores”, dijo.