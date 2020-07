“Todo suma: nuestro ADN es ayudar” benefició a constructor cesante que sufrió el robo de su auto 

“Todo suma: nuestro ADN es ayudar” es el nombre de la campaña solidaria de Radio ADN que busca apoyar a quienes más han sufrido con la crisis económica y social producida por la pandemia.

Esta iniciativa tiene dos objetivos: Llegar con cajas de alimentos a quienes más lo necesiten y reunir con aportes voluntarios de bonos de $2000, $5.000 o $10.000 que beneficiarán a diferentes ollas comunes. La forma de participar es escribir cuál de las dos opciones quieres al whatsapp de ADN (+56977727572) y ahí se le entregará la información para colaborar.

Uno de las beneficiarios conversó con Los Tenores, se trata de José Suárez de Pudahuel, quien quedó cesante y sufrió el robo de su auto.

El hombre contó su historia a través de la radio.”La verdad es que este año ha sido malísimo, primero nos quedamos sin trabajo, trabajaba en construcción, nos cerraron la puerta de repente, quedamos de brazos cruzados, eso fue el 15 de marzo y desde ahí no hemos podido trabajar”, comenzó.

“Luego nos robaron el vehículo que estaba siendo la herramienta de trabajo, aún no se sabe nada pero aquí estamos con esperanza y fe. He llamado a investigaciones y ellos siempre me dicen que me debo comunicar con la fiscalía, que debe dar la orden. Me he cansado llamando a fiscalía y no contestan“, confesó.

Además, Suárez expresó su sentir por estas circunstancias que vive en la pandemia.”La verdad es que no nos queda otra que tirar para arriba, somos de la clase trabajadora, si esta pandemia pasa luego vamos a estar bien, pero nadie sabe cuánto va a durar. Lamentablemente no tenemos ayuda, porque somos muy rico para tenerla o para tener un préstamo”.

La esposa de José, Fabiola Poblete, también conversó con ADN y contó que ella no está bien de salud. “Todo ha sido complicado para nosotros, con el problema de salud que tengo, decidimos como familia no arriesgarnos y no salir de la casa. Yo tengo una enfermedad inmunológica y no puedo exponerme”, sentenció.

Tras el contacto con “Los Tenores”, una positiva noticia llegó para la familia de José Suárez, pues un auditor ofreció una importante donación para ayudar en este mal momento. José no pudo esconder su emoción y expresó su total agradecimiento. “Si pudiera darte un abrazo, ten por seguro que te daría el más fuerte. Que te digan que alguien te va a ayudar sin conocerte, es realmente algo emocionante”.