Juan Antonio Pizzi y la Copa Centenario 2016: “Es una de las grandes alegrías de mi carrera profesional”

Juan Antonio Pizzi, exentrenador de la selección chilena recordó la obtención de la Copa América Centenario.

En conversación con la Agencia EFE, el técnico manifestó que es una de sus mayores alegrías en su trayectoria. “Es sin duda, una de las grandes alegrías de mi carrera profesional por la felicidad que se logró dar a la gente tras competir contra selecciones con mucho talento”.

El exUniversidad Católica valoró el sacrificio de todo el equipo para alcanzar dicho logro. “Fue gracias a todos los méritos hechos en el terreno de juego. Hubo una gran identificación y unión que logró el grupo en tan poco tiempo y ese fue el elemento que nos llevó a ser más fuertes y a convencernos de que podíamos alcanzar el gran nivel que obtuvimos”.

Pizzi no tuvo dudas en asegurar que es uno de sus mejores títulos a nivel entrenador. “De todos los trofeos que he conseguido, la Copa América Centenario es uno de los que más me recuerda la gente con afecto”.