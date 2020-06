Daniel Arcos: “Si yo me tomo la palabra maricón como si fuera algo negativo, estaría retrocediendo todo lo que escribí y lo que estoy diciendo”

Por Carlos Madariaga.

Hace un par de semanas, en el básquetbol chileno se dio una situación que, a estas alturas de la vida, no deberia ser noticia, pero no es un tema tan conversado en el mundo del deporte en general. Esto luego que el jugador de Deportes Castro, Daniel Arcos, escribió una extensa carta en su cuenta personal de Instagram donde confesaba públicamente su homosexualidad.

El alero conversó con ADN TOP KIA y se mostró muy tranquilo con toda la repercusión que ha generado en el medio deportivo nacional. “Me terminé de sacar una mochila con el peso que tenía. Han sido días de mucha felicidad, de tranquilidad conmigo mismo, de paz. Me han llegado puras cosas positivas. He tratado de seguir visibilizando este mensaje“, aseguró Arcos, quien explicó cómo la pandemia por el coronavirus lo llevó a escribir sobre su condición sexual.

“Mi familia sabía hace algunos años. Quería dar este paso. En cuarentena uno tiene mucho tiempo para reflexionar y pensar cómo te gustaría vivir la vida después de esto, y era algo que quería avanzar, lo tenía en deuda conmigo mismo. Fue una expresión de amor propio y, a la vez, llevar un mensaje, visibilizar algo que existe en los deportes colectivos y que falta que sea visible para que la gente lo tome con mayor naturalidad“.

¿Y cómo han reaccionado sus compañeros en el cuadro chilote? “La mayoría se acercó de alguna forma tras mi mensaje, dándome apoyo y ánimo. Les decía que estoy en un momento muy tranquilo y feliz en mi vida. Si tengo algo negativo al respecto, quedó en el pasado. Y los llamaba también a reflexionar de este tema y tomar consciencia. Ver nuestras acciones, si éramos partícipes de comentarios o burlas homófobas y empezar a cambiar”.

Aunque falta todavía para que la actividad cestera pueda retomarse en el país, Daniel Arcos aseguró que teme a las eventuales reacciones que puedan tener los hinchas rivales una vez conocida su homosexualidad. “Sabia que iba a haber un antes y un después y que no iba a haber vuelta atrás, pero estoy decidido a vivir mi vida como yo la quiero, orgulloso de lo que soy. Si yo hago caso de los insultos de los hinchas, puede partir en base a la ignorancia o al odio, pero yo los voy a respetar. Sé que ellos van a querer que me desconcentre y salga del juego, pero estoy preparado para eso. Me he tomado esto con mucha madurez. Si yo me tomo la palabra maricón como si fuera algo negativo, estaria retrocediendo todo lo que escribi y lo que estoy diciendo. Ser gay no es algo negativo. Me costó entenderlo, pero estoy tranquilo, no me lo tomo como algo ofensivo. Voy a estar dedicado a jugar. Soy profesional, lo primordial es lo que hago dentro de la cancha. El resto da lo mismo”.

Además, el jugador de 26 años aseguró que no fue el miedo al “qué dirán” en el mundo del básquetbol lo que lo motivó a expresarse públicamente, sino el ideal del deporte como un ente integrador en todo sentido. “Dejé claro que el básquetbol no fue el principal motivo por el que me mantenía oculto en esto de mi vida. Son varias situaciones en las que te hacen pensar en no contarlo. Afronté mis propios miedos y pude salir adelante, pero para ser un aporte. Me gustaría que haya un cambio con los jugadores, entrenadores, utilleros, todos la gente que participa en el deporte. No voy a ser quizá el mejor referente en cuanto a lo deportivo pero si uno positivo, que puede estar compitiendo en la Liga Nacional de Básquetbol, siendo gay. Y quizá los niños puedan sentir que pueden llegar a desempeñarse a nivel profesional sin importar su orientación sexual“.

Su mensaje ha trascendido al deporte, y Daniel Arcos dice tener clara la responsabilidad, más aún con la gran cantidad de mensajes de apoyo y empatía que ha recibido. “Me he tomado esta responsabilidad de manera bonita. Me han llegado mensajes de gente que dejó de practicar deporte, que dejó de luchar por sus sueños porque se sentía discriminado. Familiares que me hablan del suicidio de sus familiares por esto. Son cosas muy fuertes. Creo que es una responsabilidad el comunicarlo. Me dan ganas de conversarlo libremente para que a la gente que le incomode se eduque. Mucha discriminación parte de eso. Tenemos que seguir avanzando”, sentenció el basquetbolista de Deportes Castro, donde ya ganó una Liga Nacional y hoy es capitán.