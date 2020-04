Roger Federer propuso que se fusionen la ATP y la WTA

Una propuesta que ha dado de qué hablar fue la que manifestó Roger Federer, y que tiene que ver con el impacto que ha tenido el coronavirus Covid-19.

A través de Twitter, el suizo expuso que una buena idea sería fusionar a la ATP y la WTA, luego de que ambas, junto con la ITF y las federaciones de los cuatro Grand Slams anunciaran que trabajarían en conjunto para ayudar a nivel de fondos a los jugadores.

“Solo me preguntaba… ¿Soy el único que piensa que ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino se unan y sean uno?“, expreso Fedex.

Profundizando, Federer dijo que “no estoy hablando de fusionar la competencia en la cancha, sino de fusionar los dos órganos (ATP y WTA) que supervisan las giras profesionales de hombres y mujeres”.

Curiosamente, la primera respuesta que tuvo el tenista suizo fue la de Nick Kyrgios, reconocido por sus respuestas en modo irónico o en tono burlesco.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020