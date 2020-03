Fernando Alarcón sobre la cuarentena: “Es difícil hacer humor con esta cuestión”

“Los Tenores puertas adentro” recibieron un interesante invitado para comentar de la contigencia desde otra perspectiva, se trata del actor y comediante Fernando Alarcón, quién entregó su visión de lo que sucede en Chile y el mundo por el Covid-19.

“Es difícil hacer humor con esta cuestión, a pesar de que las redes sociales se han dedicado a reírse de esta permanencia en el hogar o en el lugar seguro, pero la verdad es que no esperábamos esto, como el rebalse de una serie de acontecimientos que han venido atormentándonos”, manifestó Alarcón.

79 años tiene el ex integrante del Jappening con Já, quién se refirió, desde la mirada de Canitrot, uno de sus personajes, de la actual situación que vive el país, comentando que “en estos momentos está un poco alejado de la farándula y de la bohemia, como un socio de Santiago Morning, ‘Los Bohemios’. En casita no más porque Canitrot ya está en la tercera, bordeando la cuarta edad”.

En su casa de San José de Maipo, donde cumple la cuarentena voluntaria, realizó una reflexión del acontecer, con la experiencia que lo caracterizando, agregando que “yo pensaba que iba a cumplir mi vida con una serie de privilegios, privilegios que no son muy buenos, como por ejemplo, el termino de la guerra mundial, el lanzamiento de la bomba atómica, la caída de las torres gemelas, la caída del muro de Berlín, la llegada del hombre a la luna, una serie de acontecimientos de los cuales yo me sentía privilegiado, pero con esta pandemia, tengo que incluirla en mi vida”.

“La tercera edad es fundamental, imagínate que en Chile de los 17 millones de habitantes somos alrededor de 5 millones y votamos, todos con derecho a voto y por lo tanto si los viejitos nos pusiéramos de acuerdo podríamos elegir un Presidente de la República, que podría ser, no Canitrot pero si Pepito TV”, sostuvo el actor.

También tuvo tiempo para referirse al humor que pudo presenciar en el último Festival de Viña del Mar, donde fue bastante duro, al comentar que “encontré bastante digno lo que hicieron, se sometieron a los tiempos, fue ponerse en la buena con el público primero y después hacer reir, como dijo un critico de La Tercera, fue un poco mendigar las gaviotas“.

“Nota 4,5 para arriba. Me gustó lo de la Javiera Contador, yo le tengo un cariño especial a ella, porque me siento un poco responsable de que ella se haya dedicado a la comicidad cuando era una actriz dramática y me gustó lo de Ruminot también”, concluyó Alarcón.

Repasa la conversación de Aldo Schiapacasse con Fernando Alarcón en una nueva edición de “Tenores puertas adentro”.