Ramírez y caída de Santiago Wanderers: Hoy estaban las condiciones, y nosotros no las aprovechamos

Santiago Wanderers sumó su tercera derrota en el campeonato luego de caer por 2 a 1 ante la Universidad de Chile.

Tras el partido fue su técnico, Miguel Ramírez, quien dio su parecer de lo sucedido en el estadio Elías Figueroa Brander. “Nos faltó más tranquilidad para hacer circular la pelota, y llegar prontamente a la bandas. La conducción fue demasiado lenta, fuimos muy predecibles estando con un hombre más, y lógicamente que, cuando nos convirtieron el empate, el equipo lo sintió. Duele porque son momentos del partido donde la tranquilidad y las ansias hay que tenerlas bien manejadas“, manifestó.

“En la toma de decisiones en el segundo tiempo fue más clara la ‘U’ que nosotros, estando con jugadores más“, continuo el DT.

“Yo creo que hoy era de las pocas oportunidades donde uno podía hacer un partido redondo contra un equipo como Universidad de Chile. Hoy estaban las condiciones, y esas condiciones nosotros no las aprovechamos“, sentenció Ramírez.

Además se refirió a la compleja relación entre el cuerpo técnico y la dirigencia por la no contratación de jugadores pedidos específicamente por Ramírez. “Hay determinaciones y decisiones que lamentablemente hicieron que esta semana no fuera normal. Fue una semana muy atípica, no la viví nunca como jugador y como técnico es la primera vez que lo vivo, y esto va a ser experiencia para este cuerpo técnico”, concluyó el adiestrador.