Mauricio Isla: “Me gustaría tratar de pelear la Copa Libertadores con Díaz, Vargas y Aránguiz en la U”

Uno de los chilenos que juega en la Super Lig de Turquía es Mauricio Isla, quien defiende la camiseta del Fenerbahçe. En su momento sonó en Universidad de Chile y este año su nombre estaba en la carpeta de Boca Juniors.

El lateral derecho de la Selección Chilena en conversación con el CDF habló de sus aspiraciones en el fútbol y confesó qué torneo le gustaría ganar y con qué equipo. “La Copa Libertadores es un sueño también. Lo hablamos mucho en la Selección con Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y con Eduardo Vargas, que ellos jugaron en la U. Ese sueño queda y muchos hinchas lo han dicho. Cuando vuelva Marcelo, Edu, Aránguiz y a ver si yo puedo jugar ahí, se puede formar un buen grupo y tratar de pelear lo que todos quieren: la Copa Libertadores“.

Sobre la opción de ir a Boca Juniors, el “Huaso” afirmó que lo llamaron para sumarse al cuadro xeneize. “Tuve conversaciones por teléfono con Riquelme, él me llamó. Imagínate que te suena el teléfono y te dicen: “Aló, soy Román Riquelme”, yo quedé plop. Me dice ‘hola Mauricio ¿te gustaría jugar en Boca?’ Yo le digo a quién no le gustaría jugar en Boca, uno de los clubes más grandes de Sudamérica, uno de los más ganadores de Copa Libertadores, claro que me encantaría”.

Además, el defensa agregó que prefiere quedarse en Turquía y terminar su contrato. “Le dije que mi punto es que yo quiero cumplir mi contrato con el Fenerbahçe, yo estoy contento en Estambul, estamos peleando cosas importantes. Le dije que le agradezco, pero difícil que me deje salir, a mí no me gusta salir en enero, yo quiero cumplir mi contrato y estoy feliz. No descarto llegar a Boca, pero sí estoy concentrado cien por ciento en Fenerbahçe, en tratar de terminar la temporada de la mejor forma. A Riquelme lo admiro como uno de los mejores diez de la historia, entonces ahora que te llame ese jugador es tremendo”.

El “Huaso” que hizo las divisiones inferiores en Universidad Católica, pero nunca jugó en Chile. Isla aseguró que un paso que le falta en su carrera es jugar en tierras nacionales.”Es la idea, pero mi idea es tratar de llegar de la mejor forma. Yo sé que cuando uno cumple 33, 34 ó 35 años uno ya no puede rendir como cuando tiene 22 años. Uno tiene que cuidarse mucho y esa espinita yo la tengo, jugar en Chile. Yo siempre he dicho que desde niño he sido hincha de la U, las navidades con pelotas y camisetas de la U. Estoy muy agradecido a la Católica por la formación que me dieron“.