Luis Casanova y su llegada a la U: “Me gustan los desafíos”

Universidad de Chile oficializó a su sexto refuerzo para esta temporada. El defensa Luis Casanova, quien vestirá la camiseta 17, ya se sumó a los trabajos de Hernán Caputto.

En conferencia de prensa, el “Chino” manifestó sus sensaciones de llegar a la tienda azul y comentó en qué momento de su carrera llega a la “U”. “Siento que estoy en un momento de madurez, vengo a aportar con todo lo que he aprendido todo este tiempo, tengo muchas ganas y quiero ayudar con mi fútbol a que la Universidad de Chile cumpla sus objetivos. Vengo a aportar todo lo que sé, como jugador y como persona, creo que va a ser un año productivo y vengo a aportar en todo”.

A principio de este año, el zaguero disputó la liguilla junto a Deportes Temuco que perdió la final con Deportes La Serena. Casanova contó lo que le dijeron Cristián Canío y Hugo Droguett, compañeros en el pije que jugaron en el cuadro laico. “De imaginármelo no, estaba enfocado en la liguilla con Temuco, después cuando se fueron dando las cosas, te vas motivando más, te vas sintiendo cómo sería estar ahí, tenía muchas ganas de venir, me vine en auto y ahora estoy feliz. Mis compañeros me desearon mucha suerte. “Cani” me habló de la institución, de lo bonito, que me iba a encontrar con una familia, los muchachos me recibieron muy bien. Hugo me decía lo mismo, que gente con experiencia y con pasado acá te diga eso, te dan muchas ganas de venir y contribuir“.

Finalmente, el defensa comentó lo que será la competencia por el puesto con Osvaldo González y destacó compartir camarín con jugadores de experiencia como Walter Montillo y Jean Beausejour. “Yo he jugado en diferentes puestos, central, stopper, contención, son los puestos que manejo. Todos sabemos la calidad que tiene Osvaldo, mientras tengas jugadores de esa calidad, tu rendimiento tiene que crecer para jugar. Me gustan los desafíos, me gusta tener que crecer para poder jugar. El año que debuté me tocó enfrentar a Walter, siempre quieres tener de compañeros a jugadores así, porque es muy difícil marcarlo. La experiencia de Jean que ganó las copas con Chile, vengo a aprender de ellos, de su experiencia, siempre dispuesto a a aprender, esforzarme y ganarme un puesto”, sentenció.

En la prestación, el Gerente Deportivo, Sergio Vargas, explicó que Lucas Alarcón saldrá a préstamo, una opción es Deportes Temuco, pero aún está por definir. Mientras que Alexander Valencia irá esta temporada a Deportes Santa Cruz.