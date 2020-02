Ariel Holan: “Me duele que se mezcle el fútbol con la política”

Universidad Católica sigue preparando el duelo ante Deportes Antofagasta, válido por la tercera fecha del campeonato nacional. Actualmente, hay tres equipos que comparten la punta de la tabla: Cruzados, pumas y Unión La Calera.

En conferencia de prensa, el entrenador de la UC, Ariel Holan, comentó los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en San Carlos de Apoquindo y manifestó su deseo para que puedan encontrar la paz.”En democracia todos tienen derecho a la protesta, pero romper las instalaciones de los clubes o a través de la violencia, yo creo que el arma más importante del pueblo es el voto. No quiero meterme en cuestiones que no son mías, me duele que se mezcle el fútbol con la política, porque el fútbol es un deporte, hay mucha gente que trabaja duramente, que necesita que el fútbol no se detenga y pueda seguir trabajando. Todos los reclamos son justos, pero tienen que ser canalizados de la forma que corresponda. Esperemos que Dios ilumine las autoridades para que todos puedan llegar a un acuerdo y que Chile vuelva a sonreír”.

El DT analizó a Deportes Antofagasta, equipo que venció a Coquimbo Unido y a Deportes La Serena, y aseguró que va a ser díficil jugar contra ellos.”El campeonato recién empieza, en un campeonato de tantos equipos, dos fechas no es ni el uno por ciento del campeonato. Ganó sus primeros partidos, es un equipo que tiene delanteros peligrosos, dinámicos, vamos a tener que estar muy atentos. Todos los partidos tienen diferente nivel de dificultad, obviamente lo han hecho muy bien los dos partidos anteriores, va a ser un rival duro, estamos en un proceso de crecimiento y espero que el equipo vaya subiendo escalones partido a partido“.

Finalmente, Holan tuvo palabras para Raimundo Rebolledo, Diego Valencia y César Munder, jugadores jóvenes que son de la cantera de la UC. “Los veo muy bien, en franco crecimiento. Lentamente se van a ir acoplando al trabajo del plantel. En el caso de ambos los veo con mucha proyección, igual que César, que entró en un momento difícil del partido y contribuyó para que se liquidara el encuentro de la primera fecha y del segundo partido. Muy contento por el rendimiento que van teniendo y como son de la casa es importante que sigan su proceso de crecimiento y que partido a partido vayan dando alternativas al primer equipo”, sentenció.

El domingo Universidad Católica visitará a Deportes Antofagasta al mediodía.