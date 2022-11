Banksy deja su marca en Ucrania pintando sobre destrozos de la guerra

El misterioso grafitero Banksy está en Ucrania, pintando su arte callejero en las paredes de los edificios dañados por los misiles.

Esta tarde el artista confirmó que está en la zona subiendo a Instagram una foto de uno de sus grafitis en Borodyanka. En la imagen se ve una gimnasta parada sobre sus manos en una pared casi derrumbada. Banksy subió también dos imágenes de edificios destrozados por la guerra, que muestran la cruda realidad de como la guerra destruye lo que el hombre construyó.

Antes de que el mismo Banksy confirmara que está en Ucrania, se había descubierto una obra de arte en otro edificio demolido en Borodyanka. El estilo característico del artista hizo que varios se preguntaran si había viajado a la zona. El grafiti muestra a un niño lanzando a un hombre al suelo con un traje de judo, una alusión al presidente Putin, que es cinturón negro.

Ed Ram, fotoperiodista de Getty que se encuentra en Ucrania trabajando para la agencia, fue el primero en avistar la obra en Borodyanka. Este sector está en la región ucraniana de Kiev y fue especialmente afectado por los ataques aéreos rusos en las primeras semanas del conflicto.

Martyn Reed, artista, comisario y gestor de eventos, compartió la imagen y dijo: “Empieza a parecer que Banksy está en Ucrania. Hubo cierto debate cuando apareció la primera plantilla, la diapositiva 2, pero seguramente esto disipa cualquier duda. Esperemos que aparezcan más en los próximos días”.

La segunda imagen, que fue la primera en aparecer, muestra a un niño y una niña en una pared rociada de tal manera que parece que la esquina de un marco metálico en el suelo frente a ellos es un sube y baja.

El mensaje antibélico de Banksy

No sería la primera vez que Banksy se adentra en alguna de las zonas de conflicto del mundo. El grafitero ha viajado a Palestina en numerosas ocasiones, primero para pintar en el enorme muro levantado por los israelíes o cerca de él, y después para abrir una casa de huéspedes llamada The Walled Off Hotel en Belén, que abrió en 2017 de forma temporal, pero que sigue abierta a los visitantes en la actualidad.

En el último año estuvo muy involucrado en el apoyo a los Colston 4, los cuatro acusados y luego absueltos de daños criminales. La obra más reciente confirmada en su Instagram —a partir del 11 de noviembre— fue el diseño de la camiseta que recaudó dinero para ellos.