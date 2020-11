Palabra de Profe: Marjorie Lara y su trabajo por la inclusión

Marjorie Lara, es educadora diferencial en la comuna de La Pintana, y su trabajo se ha centrado en incluir en todos los espacios a quienes viven en alguna situación de discapacidad. Su lema se basa en conocer la diversidad.

“Tenemos esta responsabilidad de brindar distintas posibilidades, el desafío es que los chiquillos estén en la escuela regular, que conozcamos la diversidad, que valoremos la diversidad porque esas interacciones que se desarrollan dentro del colegio se van a la vida social, este es un gran espacio para valorar la diversidad”, dijo sobre su labor en Palabra de Profe.

En cuanto a sus motivaciones para acercarse a la educación diferencial, Marjorie dijo que “una visita del colegio al Pequeño Cotolengo fue muy impactante para mí, y me di cuenta que había muchas personas que estaban mirando televisión, y ahora me cuestiono por qué no había otra actividad para ellos, por qué no había otra actividad para ellos, por qué tienen que estar alejados de la sociedad“.