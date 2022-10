Dyango vuelve a Chile y reafirma su corazón azul: “Mi equipo del alma es el Barcelona y después, es la U”

En el Ciudadano ADN tuvimos el honor de conversar con Dyango, legendario cantante romántico español, a propósito de su show este viernes 21 en Chile, en el Arena Monticello.

“Es fantástico poder volver por la edad y por lo que acabamos de pasar. La última actuación la hice en Viña del Mar, después me fui a meter a Barcelona y allá no me dejaron salir ya”, comenzó diciendo el artista, quien es un reconocido hincha de la Universidad de Chile.

“Que conste que mi equipo del alma es el Barcelona. Y después, es la U. No lo puedo evitar, los colores son los mismos”, dijo.

A lo anterior, Dyango añadió que “cuando llegué a este país en el año 68, me quedé prendado de la U”. “Todo el mundo que llegaba se hacía del Colo, pero yo soy de la U”, aseguró.

El retorno de Dyango a los escenarios

Respecto al reencuentro del reconocido artista español con su público y los escenarios, dijo que “estoy un poco más viejo, pero no tanto como uno podría llegar a pensar”.

“Estoy contento de estar aquí, en el Monticello, donde he actuado un montón de veces”, expresó.

En esa misma línea Dyango dijo que “por los años, pensaba que no sé si podré cantar más después de todo lo que pasamos, pero no”. “La verdad es que estoy muy bien y la voz está perfecta”, añadió.

La pandemia para una leyenda musical

Dyango lo dijo sin eufemismos: “fue una porquería”. “Lo pasé en casa, como teníamos la obligación de estar encerrados”, comentó.

“El mundo no estaba acostumbrado a nada de esto. Pero si analizas todo el pasado de la humanidad, verás que han habido pandemias y epidemias por todos lados durante toda la vida. Está pasando, gracias a Dios, y quizás salga otra dentro de 15 años”, agregó el cantante.