Julieta Venegas en Chile: cuándo y dónde se presentará la artista mexicana en nuestro país

Si bien estaba programado que la cantante mexicana se presentara este domingo 29 de mayo en Chile, Julieta Venegas conversó con el Ciudadano ADN, en donde confirmó en exclusiva que dicho espectáculo fue cancelado y se reagendó para el mes de agosto.

La intérprete de Limón y sal, precisó que su concierto en el país, se trasladó para el próximo 28 de agosto en el Teatro Municipal de Santiago, debido a que el de este fin de semana debió moverse por un tema “técnico y de producción”.

“Es muy elegante, estoy muy feliz. Es mi primera vez en el Municipal, pero la verdad siento que es wow. Es muy triste que se tenga que reprogramar, pero a la vez, cuando vi dónde era dije por algo pasan las cosas“, expresó la artista.

Julieta Vengas adelantó que su próximo single, Caminar sola, se estrenará este 2 de junio y habla “del miedo que he sentido y que siente cualquier mujer al salir a la calle sola“.

“Después de hacer un show, salí y sentí un apretón en el pecho y es increíble como nunca me siento completamente segura en la noche y la canción habla de eso, para que la gente mire lo que yo miro”, detalló.

Un reflexión de su vida

Aprovechando la instancia, la cantante mexicana se refirió a su vida actual y dijo: “Estoy muy concentrada en este momento con muchos aspectos, como mujer, como mamá, como persona del mundo y cómo mexicana, y veo cómo cambió mucho la sensación que tenemos las mujeres cuando salimos en la calle”,

Es más, en esa línea, Venegas precisó que “hace varios años tuve una crisis con mi carrera y quería vivir mi vida y ver a mi hija crecer. Pero ahora mi vida como mamá y mi carrera musical están más balanceadas”

En cuanto a su mirada de la escena musical chilena, la cantante de Me Voy, señaló que siente apareció por muchas artistas nacionales y sostuvo: “Desde su primer disco Javiera Mena me encantó, me gusta mucho Camila Moreno, me gusta Yorka, hicimos un concierto virtual, Mariel Mariel y Mon Laferte, que además está en México”.

En cuanto a su trabajo con el chileno Alex Andawater, quien es productor de su próximo disco, Julieta Venegas manifestó: “Ha sido una súper experiencia trabajar con él, es de las personas más talentosas que conozco y puedo decir que es uno de mis productores favoritos”

“Él se hizo cargo de toda la producción artística, él llevó la batuta de la producción del disco. Él llevó todo el sonido y el sonido del disco fue creciendo mucho a partir de Alex”, complementó.

Una colaboración con Bad Bunny

Finalmente, la cantante se refirió a su incursión en la música urbana, que la llevó a cantar con el artista del momento, Bad Bunny en la canción Lo siento bb:/.

“Siempre me ha gustado salir de mi zona de confort. Es algo que me gusta, especialmente el hip-hop y a Bad Bunny lo escuché mucho en la pandemia. La colaboración me gustó mucho, fue lindo conocernos y hacer esto, a mí me gustó mucho el resultado”, indicó.

Finalmente, al ser consultada sobre su visión respecto a las críticas sobre las letras de la música urbana, que muchas veces se les acusa de misoginia o de atacar o violentar a la mujeres, Julieta Vengas detalló que Bad Bunny rompe con esa línea.

“Su discurso nunca ha sido que las mujeres son un objeto, al contrario, son mujeres pensantes y sintientes, que quieren bailar reguetón“, señaló.