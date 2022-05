“No debería haber venido”: Tonka Tomicic protagoniza chascarro en “Qué dice Chile”

La última edición de Qué dice Chile enfrentó a los jurados de los dos programas de talento de Canal 13, Aquí se Baila y Starstruck. Sin embargo, el cara a cara entre los rostros de ambas producciones pasó por un momento a segundo plano tras el chascarro de Tonka Tomicic.

La animadora se equivocó bochornosamente durante su participación en la competencia. Todo partió luego de que Martín Cárcamo realizó la pregunta que provocó el error de la ex reina del Festival del Viña. “Vamos, Tonka. Cántame una canción de una artista española de todos los tiempos, un pedacito”, le pidió el conductor a Tonka.

Y ella, empezó a cantar. “Ah, ah, ah, ah, en el amor todo es esperar, Ah, ah, ah, ah, en el amor todo es esperar“, entonó la integrante del jurado de Starstruck. Pero no pasó mucho tiempo, para que Cárcamo la interrumpiera y le hiciera notar su bochornosa equivocación.

“¡Pero Raffaella Carrá es italiana!“, gritó el “rubio natural” sin parar de reírse. “Para, para, para. Hay gente que a veces responde lo mismo que tú, Tonka, porque aquí no hay respuestas buenas o malas. Anda a saber si mucha gente dijo Rafaella Carrá”, agregó después para consolar a la ex animadora de Bienvenidos.

Qué pasó después del chascarro de Tonka

No obstante, Tonka Tomicic no se perdonó pronto el error. Y aunque Cárcamo intentó confortarla, siguió recriminándose. “No, no, estoy mal“, afirmó la presentadora de televisión.

Incluso después de que tuvo una segunda oportunidad y acertó al cantar la canción Me cuesta tanto olvidarte de Mecano, no pudo olvidar su anterior chascarro. “Yo no debería haber venido a este programa. No, yo me voy a ir“, concluyó entre broma y vergüenza.