El encuentro “cara a cara” con Metallica modelo 2021

No todos los días se puede disfrutar la experiencia de ver a una banda tan poderosa como Metallica desde las primeras filas. Este golpe en vivo de energía e intensidad ocurrió el pasado jueves en el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida.

En este recinto con capacidad para siete mil personas, la banda demostró toda su fuerza y vigencia con un show de 16 temas que comenzó con dos descargas de su primera época como “Wiplash” y “Ride the Lightning”.

Como un adelanto exclusivo para ADN, el periodista Jorge Toro (@eljorgetoro en Instagram) nos comparte algunos de los registros de cómo se pudo apreciar en el escenario a la banda liderada por James Hetfield.

Echando mano a varios de sus himnos, Metallica desató la euforia entre los asistentes en un adelanto a escala humana de lo que será su esperado show en el estadio Nacional el 27 de abril de 2022.

Este fue el setlist de Metallica en el Hard Rock Café de Miami

1 Whiplash

2 Ride the Lightning

3 Harvester of Sorrow

4 Seek and Destroy

5 Through the Never

6 One

7 Sad But True

8 Moth Into Flame

9 No Leaf Clover

10 For Whom the Bell Tolls

11 Fuel

12 Welcome Home (Sanitarium)

13 Master of Puppets

ENCORE

14 Blackened

15 Nothing Else Matters

16 Enter Sandman