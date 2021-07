Las Vegas presentará show con holograma de Whitney Houston

La cantante Whitney Houston será recordada como una de las voces más icónicas de la década de los 80′ y 90′, siendo su talento para desempeñarse en diversas aristas artísticas y su cercanía en los conciertos lo que más extrañan millones de fanáticos en el mundo tras su partida en 2012.

Si bien la posibilidad de volver a ver a Houston en vivo parece un sueño imposible, la tecnología todo lo puede. Se trata de un concierto llamado An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert, en el cual la intérprete volvería a los escenarios de manera virtual a través de un holograma.

Este singular concierto se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas, y contará con la imagen virtual y la icónica voz de Whitney Houston, quien además estará “acompañada” de una banda en vivo de cuatro integrantes y un cuerpo de baile.

“En 2011 Whitney y yo discutimos su idea de una gira de conciertos íntima. Era un proyecto que llamamos Whitney Unplugged o An Evening with Whitney “, expuso a través de un comunicado de prensa, Pat Houston, representante de Whitney.

“Si bien Whitney ya no está con nosotros, su voz y su legado vivirán con nosotros para siempre. ‘An Evening with Whitney’ es otra oportunidad para revivir y celebrar el talento que tuvimos la suerte de recibir” complementó.

An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert

Tras un acuerdo entre la compañía Primary Wave y los representantes de la artista, el concierto comenzó su preparación, la cual ya lleva más de tres años activa.

El proyecto es una colaboración entre la familia de Whitney Houston y Base Hologram, empresa especializada en eventos en los cuales la tecnología es fundamental.

“Es un honor poder ayudar a agregar a su legado con este proyecto y presentar su talento incomparable de una manera que resonará con mucho tiempo aficionados y nuevas generaciones por igual”, expuso Brian Becker, CEO de Base Hologram.

Esta se presenta como una oportunidad única para los fanáticos que no pudieron ver en vivo a Whitney Houston o que quieren revivir el talento de la ganadora de ocho premios Grammys.

An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert iniciará sus funciones el próximo 26 de octubre en la Harrah’s Las Vegas.