Andrés Caniulef celebró la compra de su primer auto tras años de rechazo a conducir

Durante la transmisión del programa Me Late de TV+, el periodista Andrés Caniulef reveló que se compró su primer auto, tras años de rechazo a los vehículos.

Si bien el comunicador sacó su licencia de conducir a los veinte años, confesó desinteresarse rápidamente del tema. “Creo que no me subí más de tres veces a manejar. Después viví en el barrio Lastarria y allí era aun problema tener auto: me gustaba ser peatón”.

Junto con lo anterior, Caniulef confesó que cree que parte de su desinterés por conducir se debe a un episodio de su niñez que, si bien no recuerda del todo, reside en su memoria a través de los relatos de sus padres.

“Es algo que aún no logro visualizar en mi cabeza, pero mis papás me contaron que una vez me dejaron en el auto, cuando yo tenía tres o cuatro años. El vehículo estaba enganchado y yo lo desenganché, entonces se fue cuesta abajo. Mi papá tuvo que subir con el vehículo andando, corriendo, para sacarme. Me imagino que eso causó algún estrago en mí, porque yo después era de los que se subía a un vehículo y se ponía nervioso” reveló en conversación con LUN.

La decisión de transitar en auto surgió tras autoimponerse una meta para este 2021: lograría ser constante con la conducción para su próximo cumpleaños, que fue el pasado 24 de junio.

De esta manera Andrés se inscribió en una escuela de manejo y tomó clases los fines de semana. Además, reforzaba lo aprendido con su padre. “Independientemente de que en el curso aprendí mucho, el manejo más táctico me lo enseño él: desde cómo enfrentar a una subida y una autopista, hasta conducir más a la defensiva”.

Hasta que, en mayo de 2020, Andrés Caniulef se compró un auto: Susuki Swift año 2014, el que ahora utiliza seguido. “Sentía que era el momento. Uno viene forrajeado y aprender a manejar es parte del proceso de vida. Siento que traté de rebelarme a eso y fui postergando la opción de manejar y tener un vehículo. Antes no era tan necesario para mí” sentenció.