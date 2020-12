Billie Eilish canceló la gira mundial que la traería a Chile

Este viernes, Billie Eilish confirmó que canceló “Where Do We Go?”, la gira mundial que la traería a Chile.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un comunicado donde lamenta la situación, asegurando que es algo que se escapa de sus manos.

“Desearía haberlos visto en el tour este año. He echado de menos actuar para ustedes y estar en el escenario tanto que ni siquiera puedo expresarlo”, comenzó escribiendo la intérprete de “Bad Guy”.

Luego, agregó: “Hemos intentado tantos escenarios diferentes, pero ninguno es posible y, aunque sé que muchos de ustedes quieren mantener sus entradas y pases vip, lo mejor que podemos hacer por todos es devolverles el dinero tan pronto como podamos”.

“Los amo mucho. Manténganse a salvo, beban mucha agua y usen mascarilla”, finalizó.

En cuanto a las entradas que eran válidas para el show que iba a dar el 5 de junio en el Movistar Arena, estas podrán ser devueltas a través de Puntoticket, misma plataforma por donde fueron puestas a la venta.

A note from Billie on the “WHERE DO WE GO?” World Tour. pic.twitter.com/y23giu5agi

— billie eilish (@billieeilish) December 4, 2020