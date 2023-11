Descubren dos asteroides que amenazan a la Tierra: uno de ellos fue considerado “potencialmente peligroso”

Durante las últimas semanas, el telescopio chino WFST (Wide Field Survey Telescope) descubrió a dos asteroides cercanos a la Tierra, donde uno de ellos fue catalogado como “potencialmente peligroso”.

La Unión Astronómica Internacional (IAU) confirmó los avistamientos de los dos cuerpos celestes a los cuales se les nombró como 2023 WX1 y 2023 WB2, siendo el primero de estos el más peligroso para la Tierra.

En concreto, los dos asteroides fueron detectados por primera vez el pasado 18 de noviembre mediante el telescopio de campo amplio. Dicho aparato entró en funcionamiento en septiembre del 2023 en Qinghai, al oeste de China.

El 2023 WX1, asteroide que fue calificado como el que genera mayor riesgo para la Tierra, tiene un diámetro estimado de 170 metros. El motivo de su peligrosidad para el planeta es por tener una distancia mínima de intersección orbital con la Tierra de unos 6,22 millones de kilómetros.

Cabe señalar, que según datos de la NASA, para el año 2022 se registraron un total de 2.304 cuerpos celestes potencialmente peligrosos para el planeta

Lo anterior, pudo ser detectado gracias al gran campo de visión con el que cuenta el telescopio chino WFST, el cual es capaz de observar todo el cielo desde el hemisferio norte. Además, ayuda a monitorear diferentes eventos astronómicos, como fue el caso de los asteroides.

Dicho aparato también es conocido como “Mozi”, en honor al antiguo filósofo chino Mozi. También conocido como Micio o Mo Tzu, fue uno de los pioneros en los experimentos en el campo de la óptica.

China’s Mozi Wide Field Survey Telescope (#WFST) has newly observed two near-Earth #asteroids — 2023 WX1 and 2023 WB2, marking the first batch of near-Earth asteroids found by WFST, the largest space-survey #telescope in the Northern Hemisphere. #SpaceExploration pic.twitter.com/p9jB1l83KX

— China Science (@ChinaScience) November 28, 2023