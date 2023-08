Misión Chandrayaan-3 de India detectó la presencia de oxígeno en la Luna

Durante la jornada de este martes, se dio a conocer que la misión espacial Chandrayaan-3 de la India detectó indicios de la presencia de oxígeno y varios minerales en la superficie de la Luna.

Fue durante la semana pasada que la Organización Espacial de la India (ISRO, en inglés) logró llegar con un explorador al satélite. De esta forma, India se convirtió en el cuarto país en aterrizar en la Luna, después de Estados Unidos, Rusia y China.

Cabe mencionar que la misión espacial Chandrayaan-3 se está desarrollando en el inexplorado polo sur de la Luna, por lo que India se transforma en la primera nación en llegar con un explorador a esa zona.

El explorador Pragyan de la sonda india mediante la técnica de la Espectroscopia de Descomposición Inducida por Láser (LIBS) detectó en la superficie de la Luna diversos minerales como Oxígeno. Además, se hallaron minerales como hierro, titanio, silicio, cromo, calcio, aluminio, azufre y magnesio.

La ISRO a través de su cuenta de X (antes Twitter) detalló que “el instrumento de la Espectroscopia de Descomposición Inducida por Láser a bordo del explorador confirma sin duda la presencia de azufre en la superficie lunar cerca del polo sur, a través de las primeras mediciones in situ. También se han detectado Al, Ca, Fe, Cr, Ti, Mn, Si y oxígeno, como se esperaba”.

Chandrayaan-3 Mission:

In-situ scientific experiments continue …..

Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL

— ISRO (@isro) August 29, 2023