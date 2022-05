Así fue el eclipse lunar que terminó en una majestuosa luna de sangre

Durante la noche de este domingo, un nuevo evento astronómico se pudo apreciar en este lado del continente. El eclipse lunar total llevó a que se pudiera apreciar una espectacular “luna de sangre”.

Durante un eclipse lunar completo, la Luna pasa a través de la parte más oscura de la sombra de la Tierra: la umbra. Cuando la Luna está dentro de la umbra, adquiere un tono rojizo porque la luz azul y verde se dispersa más fácilmente por las partículas de polvo en la atmósfera y los colores naranja y rojo permanecen más visibles.

El fenómeno fue largamente comentado y fotografiado a nivel continental, debido a que Sudamérica y Norteamérica eran las regiones que contarían con la mejor visión del eclipse.

“La luna brilla de la misma manera en que brillamos nosotros: cuando se pone una luz delante. La Luna brilla porque el Sol la alumbra, eso es lo que estamos viendo”, resumió el profesor José Maza en una transmisión en vivo que realizó la Universidad de Chile y el Ministerio de Ciencias.

Mira algunas de las postales que dejó el eclipse lunar 2022 y la denominada “luna de sangre”.

