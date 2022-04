Recientemente Bruce Willis anunció su retiro definitivo de la actuación a raíz de su diagnóstico de afasia, una enfermedad que afecta a la capacidad de comunicación de las personas. Por ese motivo, en el Ciudadano ADN conversamos con Evelyn Benavides, neuróloga de la Clínica Dávila.

“La afasia es una alteración del lenguaje que se produce por un daño en el cerebro. La verdad es que hay muchas formas en que el lenguaje no se produzca bien, pero cuando es por un daño cerebral en un área específica que es donde se almacena el lenguaje, se produce la afasia”, comenzó explicando la experta, quien también mencionó que es una condición que se adquiere, no se nace con ella.

Respecto a los motivos que causan esto, Benavides señaló que “existen por accidentes vasculares, por tumores cerebrales, en el fondo, algunos tipos de deterioros tipo alzheimer, pero que afectan principalmente a las neuronas que tienen que ver con el lenguaje”.

Manifestaciones de la afasia

“Principalmente se afecta por la emisión del lenguaje. Si una persona quiere decir una palabra y las cambia, y no es capaz de ordenar una frase, o cambia una palabra por otra. En vez de decir ‘lápiz’, dice ‘mesa’, cosas que no tienen relación entre sí, o cambian letras también, o puede cambiar la oración completa o no emitir nada de lenguaje también”, explicó la profesional.

En línea con lo anterior, la neuróloga añadió que otro factor a tener en consideración es el efecto en la comprensión de las personas que poseen afasia, como en el caso del actor Bruce Willis.

“Comprendemos el lenguaje tanto hablado como escrito para poder emitir después la respuesta. Hay como un procesamiento general del lenguaje, entonces esa parte puede ser lo uno, lo otro o las dos cosas juntas, que se llama afasia global”, señaló.

¿Es tratable este trastorno?

Por otra parte la doctora explicó que “depende de la causa”, pues en un accidente vascular se puede aplicar un tratamiento que derive en la cura de esta situación, mientras que en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, “la verdad es que no hay mucho tratamiento”.

“Hay tratamientos que en tres horas de iniciados los síntomas, pueden revertirse con la inyección de una sustancias que licúan coágulos. En algunos casos se puede hacer eso y ahí el paciente queda sin secuelas o muy pocas”, señaló.

“La afasia es un síntoma, es un signo. Es parte del examen físico. Si el paciente no emite lenguaje, no sabemos si es porque no habla, no entiende, no repite, no lee, no escribe, que son las áreas del lenguaje que hay que examinar. Es como decir ‘dolor de cabeza’. Hay muchas causas del dolor de cabeza. Esto es un síntoma y puede ser reversible, irreversible, degenerativo, producto de un accidente vascular, de un tumor.. depende de muchas cosas. No dice por qué ocurre, cuando uno dice que tiene una afasia”, añadió Benavides en conversación el Ciudadano ADN.