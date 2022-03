“Marte, la Próxima Frontera”: Profe Maza realizará charla masiva en Cerro Navia en el marco del Día de la Astronomía

En Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el reconocido astrónomo nacional, José Maza, mejor conocido como el “Profe Maza”, quien realizará este 26 de marzo, una charla masiva para cuatro mil personas, en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, en el marco del Día -o semana- de la Astronomía.

“He estado escondido por dos años en mi casa. Ahora voy a estar en Cerro Navia hablando a una multitud y les voy a contar de este gran desafío que tenemos los humanos de colonizar el planeta Marte, poder llegar allá, sobrevivir al viaje, sobrevivir a la supervivencia de una semana y poder armar una colonia en Marte, es el gran desafío intelectual del ser humano en el siglo XXI”, detalló el científico.

Asimismo continuó: “Son como ocho, nueve meses el viaje de ida, y otros tantos de vuelta, además hay que esperar como dos o tres meses para que La Tierra esté localizada de tal manera a que uno pueda volver. Como La Tierra se está moviendo, hay que esperar el minuto apropiado para poder tirarse, porque está más adentro en el Sistema Solar que Marte”.

En esa línea, el profe Maza sostuvo que el viaje a Marte “es un desafío muy grande, el viaje mínimo dura un años y medio, entonces tiene que ir una tripulación de una docena de personas, hay que llevar oxígeno para respirar, agua para beber y comida y todo tiene que ser en una nave que funcione a la perfección, porque no se puede quedar en panne a mitad de camino”.

Experiencia en las charlas

En tanto, el Profe Maza precisó que esta no es su primera vez en este tipo de eventos, ya que él ha “dado varias charlas masivas, como la de Estadio de la Serena, el día del eclipse fue la más masiva, pero también he estado en la medialuna de Rancagua frente a seis mil personas, he estado en Temuco y en Valdría con cuatro mil”.

Sin embargo y debido a la pandemia del covid-19, el astrónomo explicó que puesto a que se reunirá una gran multitud en Cerro Navia “no voy a poder firmar libros, sacarme fotos con las y los niños, que se quieren acerca y que me traen libros para que se los dedique”.

“Posiblemente voy a aparecer por algún lugar, vamos a tener preguntas, pero despidiéndome a la distancia, porque desgraciadamente aún no está el horno para que podamos volver a vernos uno al lado del otro”, añadió.

Un duelo de científicos

Igualmente, el Profe Maza estará presente en otra actividad por el Día de la Astronomía, a realizarse el 24 de marzo, y que tiene por nombre “Debate Híbrido: Celebrity Nerd Match. Choque de universos”, en donde también participarán el científico Javier Santaolalla.

“Javier es una gran persona, es un tipo joven, talentoso, un gran comunicador, un físico que tiene un doctorado en física de partículas, es un gran científico. Y hemos hecho varios enfrentamientos, como por ejemplo donde yo defendía a Copérnico y él a Kepler. Ahora la idea es que Javier hable de lo muy pequeño, de física atómica y mecánica cuántica y yo voy a hablar de lo muy grande, del espacio, de la cosmología y voy a llegar al Big Bang”, complementó.

Aprovechando la instancia, José Maza reveló que está trabajando en un libro y dijo: “Estoy escribiendo sobre la Luna, y en ese libro quiero contarles no solamente el nombre de los cráteres o de las cosa más de libro, pero también he estado recopilando información de cómo los mapuches veían la Luna, küyen que es para ellos, también en mitología griega, con Selene”.

Aún así, y tras ser consultado por el nombre de la nueva publicación, Maza manifestó: “No le he puesto nombre aún”.

¿Cuándo y cómo ser parte de las charlas del Profe Maza?

José “el Profe Maza”, se presentará en dos charlas en el marco del Día de la Astronomía en Chile, uno el 24 de marzo a las 19:00 horas, junto a Javier Santaolalla en el “Debate Híbrido: Celebrity Nerd Match. Choque de universos” y que se llevará a cabo en el Museo Interactivo Mirador (MIM).

En tanto, el broche de oro llegará el 26 de marzo en el Estadio Municipal de Cerro Navia, donde el Profe Maza realizará una charla masiva titulada “Marte la Próxima Frontera” y para poder participar te debes inscribir aquí, de forma gratuita.

Pero ¡OJO! ya que por el Día de la Astronomía hay registrado varias actividades, las cuales puedes conocer a continuación: