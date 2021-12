La empresa de Elon Musk venderá un robot con inteligencia artificial en 2022

El empresario Elon Musk está trabajando con su empresa, Tesla, en la fabricación de robots humanoides con inteligencia artificial. El proyecto lleva como nombre clave “Optimus Prime”, en referencia a la saga de películas Transformers, y se comenzará a comercializar a partir del año que viene.

Tesla es una de las compañías más importantes del mundo, y luego de dominar el mercado de los vehículos eléctricos, ahora buscan crear robots con inteligencia artificial para que hagan tareas domésticas. Elon Musk también tiene una exitosa empresa SpaceX, con la que busca “conquistar el espacio”.

Recientemente se pudo conocer que Tesla ya está fabricando los nuevos robots humanoides, y una garantía que tienen es que sus usuarios podrán huir de él en el caso de que sea peligroso. El prototipo inicial fue bautizado como Tesla Bot, y esperan que sea capaz de hacer tareas básicas y repetitivas.

