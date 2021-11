Misión Crew-3 de SpaceX despegó hacia la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo

En horas de la noche del miércoles, cuatro astronautas despegaron desde Estados Unidos rumbo hacia la Estación Espacial Internacional.

La misión denominada “Crew-3“, y desarrollada por la empresa SpaceX de Elon Musk, buscará acoplarse al puesto de avanzada orbital, donde un astronauta estadounidense de la NASA espera por los cuatro tripulantes.

Raja Chari de Crew-3, Kayla Barron y Tom Marshburn de los Estados Unidos y Matthias Maurer de Alemania son los cuatro astronautas que van a bordo de la cápsula Crew Dragon impulsada por un cohete propulsor Falcon 9.

Los viajeros estarán en la Estación Espacial Internacional por seis meses (hasta fines de abril de 2022), y realizarán investigaciones que ayudarán a la futura exploración del espacio.

Recordemos que la misión “Crew-3” de SpaceX estaba programada para el pasado 31 de octubre, pero se tuvo que posponer en dos oportunidades. La primera fue por el clima, y luego por un “problema médico menor” que afectó a uno de los tripulantes.

Watch Falcon 9 launch Dragon with four astronauts on board to the @space_station → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/6UDoESJHyW

— SpaceX (@SpaceX) November 10, 2021