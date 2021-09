Pfizer aseguró que su vacuna contra el covid-19 es segura para niños y niñas desde los 5 años

Durante esta jornada, el laboratorio Pfizer/BioNTech aseguró que, tras un estudio, su vacuna contra el covid-19 es segura para niños y niñas desde los 5 años.

Esta investigación involucró a 2.268 participantes entre 5 y 11 años, aunque con una dosis adaptada de la vacuna (10 microgramos en vez de 30).

Los resultados obtenidos fueron comparados con los niveles de anticuerpos neutralizantes registrados en personas entre 16 y 25 años, demostrando una “fuerte respuesta inmunitaria en esta cohorte de niños un mes después de la segunda dosis”.

“Además, la vacuna de covid-19 fue bien tolerada, con efectos secundarios generalmente comparables a los observados en participantes de 16 a 25 años”, agregaron desde Pfizer en un comunicado.

Today with @BioNTech_Group, we are proud to announce positive topline results from the pivotal trial of our #COVID19 vaccine in children 5-11 years of age. https://t.co/a1mSEgxNHQ pic.twitter.com/9xGfYEzFuy

— Pfizer Inc. (@pfizer) September 20, 2021