Día Mundial del Cerebro: ¿Cómo mejorar nuestra neuroplasticidad?

En el Ciudadano ADN conversamos con la doctora Evelyn Benavides, neuróloga de la Clínica Vespucio y Dávila, a propósito del Día Mundial del Cerebro y sobre las maneras de mejorar la neuroplasticidad, con el fin de beneficiar aspectos tan relevantes como nuestra salud mental.

Pero, ¿qué es la neuroplasticidad? De acuerdo a la entrevistada, “es esta capacidad de adecuarnos a las cosas nuevas en forma muy relevante y rápida”.

Lo anterior, según la experta, ha sido “una prueba dura para nuestro cerebro y para todos” en esta situación pandémica.

Consejos para mejorar la actividad cerebral

De acuerdo a la doctora, quien habló con Ciudadano ADN a propósito del Día Mundial del Cerebro, la neuroplasticidad se ha visto afectada por los malos hábitos que hemos adquirido durante esta pandemia, como el hecho de no levantarse nunca y hacer todo desde la cama.

“Necesitamos claves externas para que el cerebro sepa lo que tiene que hacer. No es autónomo, necesitamos actividad física, vida social. Necesitamos espacios para esto”, explicó la experta.

A lo anterior, la experta añadió que “las casas no son oficinas, el internet no es bueno, la mesa del comedor no es un escritorio de trabajo y por eso adoptamos malas posturas. Aumenta el consumo de alcohol y ese tipo de cosas”.

Finalmente, la doctora mencionó una serie de recomendaciones para poder estimular nuestro cerebro, como “exponerse a la luz del sol media hora del día y evitar discusiones innecesarias también”.

“Todo nos parece más malo en pandemia, lo que no sea necesario discutir, evitarlo. No enrollarnos en problemas que no tienen solución y avocarnos en el día a día más concreto. Tratar de vivir ordenadamente”, cerró.