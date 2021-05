Ciberseguridad en Chile: experto asegura que en nuestro país “no tenemos educación digital”

De cara alas elecciones de este fin de semana, muchas personas ha reclamado que los candidatos realizan llamadas telefónicas para realizar propaganda política.

A partir de eso, en el equipo del Ciudadano ADN decidimos averiguar qué hay detrás del manejo de datos personales por parte de diferentes compañías, por lo que conversamos con el Ingeniero Civil y Magíster en Telecomunicaciones, Miguel Sanhueza.

“No tenemos educación digital y nosotros entregamos nuestra información como la gente del campo que deja su bicicleta afuera de su casa”, partió diciendo el experto. “En el mundo digital somos tan irresponsables, que a veces dejamos abiertas nuestras puertas sin claves. Es un problema cultural“, agregó.

Sanhueza también mencionó cómo este tipo de problema es propio de América en general, a diferencia de Europa en donde tienen el Reglamento General de Protección de los Datos. “Ellos lo hacen valer, en cambio aquí, en Chile, no”, aseguró.

Respecto a cosas tan cotidianas como ir a comprar un bono para atención médica, en donde te exigen poner tu huella digital, el ingeniero explicó que “al principio poner las huellas era voluntario, pero ahora no. Nuestra vida ya está en la red. No hace falta que en este instante tú me des tu RUT: ahora me basta con ver tus redes sociales. A partir de internet puedo saber tus comidas favoritas, por ejemplo“.

¿Cómo obtienen mis datos las compañías?

El experto en Telecomunicaciones mencionó que las empresas obtienen de una manera más simple de lo que imaginamos.

“Cuando haces una compra y dejas tu RUT, acabas de dejar tu vida. De inmediato tu información quedo ahí”, aseguró.

“Hay un poco de ficción e incredulidad al respecto. Cuando navegas en el computador con el navegador encendido, el navegador va a registrar todo lo que tú escribas. Eso lo utiliza la PDI cuando quiere hacer un rastreo. Sin embargo, cuando tu computadora está apagada, no pasa nada”, aseveró.

“Cuando tú vas hablando por teléfono con el manos libres en el auto, y dices ‘llamar a la oficina’, eso queda filtrado en alguna parte”, agregó el experto. “No se trata de meter miedo, es hablar de la realidad”, complementó.

¿De qué manera proteger mi información?

“Hay dos formas de protegerse”, dijo Sanhueza. “Al momento de manejar mi clave, no la puede conocer un tercero, ni siquiera mi familia. Lo otro es la reglamentación a nivel nacional. Chile es un país muy retrasado en las leyes de protección de la información. Yo creo que ahí debe haber un trabajo legislativo de punta, porque es donde tenemos una grave falta respecto a lo que esta sucediendo”, sentenció.

“El modo incógnito es una buena estrategia”, añadió. “Puedes entrar bloqueando rutas de acceso desde donde estás navegando”, siguió.

No obstante el ingeniero experto en ciberseguridad también explicó: “No todas las paginas tienen accesibilidad para las personas ocultas. Desde tu navegador, con el modo incógnito entras desde una segunda ventana, no con tu ventana original. Pero no es algo que se haga de manera común”.

Puedes escuchar la entrevista entera en el audio adjunto en esta nota.