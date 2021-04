Astrónomos chilenos detectaron objeto que podría ser un planeta cinco veces la masa de Júpiter

Astrónomos chilenos detectaron un candidato a ser considerado un planeta cinco veces la masa de Júpiter. El objeto, hallado gracias a un trabajo liderado por Sebastián Jorquera, estudiante del doctorado en ciencias mención Astronomía de la Universidad de Chile, estaría en la zona oscura de la constelación de Ofiuco, sector de la Vía Láctea conocida como “el Portador de la Serpiente”.

El objeto, a 443 años luz de la Tierra, gira alrededor de la protoestrella Elias 24, bautizada con ese nombre en honor al astrónomo estadounidense Jonathan Elias, quien la descubrió a mediados del Siglo XX.

“La detección de este candidato es notable, ALMA nos mostró los espacios aparentemente vacíos en el disco de material que rodea a Elias 24, y sabiendo esto, decidimos emprender un nueva observación pero esta vez usando un instrumento ubicado en el Observatorio Paranal de la ESO, su nombre es el Naos-Conica”, explicó Laura Pérez, académica del Departamento de Astronomía FCFM de la Universidad de Chile.

El objetivo original de la investigación era la búsqueda de planetas siendo formados en discos protoplanetarios de la muestra de DSHARP (proyecto ALMA), se investigaron al menos 10 de ellos recolectando más de 30 horas de observación. Las observaciones de ALMA mostraron la presencia de múltiples subestructuras en los discos observados, particularmente la presencia de anillos con alta concentración de materia (polvo) y “gaps” (surcos) con bajas concentraciones de polvo, en comparación con el resto del disco.

Diversas evidencias apuntan a que dichas estructuras se formaron producto de la presencia de uno o más protoplanetas al interior de los espacios observados, por lo que esta investigación se enfocó en la observación y detección directa de dichos objetos celestes. Los resultados obtenidos fueron consistentes con las diferentes evidencias y modelos que sugieren la presencia de protoplanetas en los discos.

El trabajo fue publicado en la revista The Astronomical Journal, con el título “A Search for companions via Direct Imaging in the DSHARP Planet-Forming Disks”.