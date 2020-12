Antonio Hales: “Me motiva mostrar que la astronomía sí es algo que podemos conversar todos”

En noviembre, el astrónomo Antonio Hales publicó el libro “¿Estamos solos en el universo?”, con ilustraciones de Valentina Palma García, dirigido a niños y niñas. El claro objetivo de esta obra es acercar a las familias a la astronomía, una ciencia que —a su juicio— parece lejana y que es muy importante conocer, en especial en estos últimos años de descubrimientos científicos y eclipses en Chile.

En conversación con Tu Nuevo ADN, el astrónomo de operaciones científicas del radiotelescopio ALMA habló de sus motivaciones para publicar este libro. “Justamente es en esa misma línea de llevar a la astronomía al público general, tratar de que todos hablemos de astronomía“, señaló.

“Da la impresión, cuando uno mira desde lejos, que la astronomía es de algún modo elitista, que hay que saber mucha matemática para entenderla y hay que estudiar no sé cuántos años”, afirmó Hales. “Entonces rápidamente esos mitos empiezan a derrumbar los sueños que todos tenemos de niños de alcanzar las estrellas, incluso de poder hablar astronomía y entender de qué se trata”.

En ese sentido, el científico sostuvo que “lo que me motiva es en parte desmitificar eso y mostrar que la astronomía sí es algo que podemos conversar todos, porque creo sinceramente que una sociedad que mira más el cielo es una sociedad más consciente y por ende es una sociedad mejor”.

Respecto del libro en sí, que responde a algunos cuestionamientos sobre el universo y su contenido, el astrónomo explicó que “es algo que hacía tiempo venía dando vueltas en mi cabeza, de qué forma podemos llegar a más gente y hacer más impacto. La idea acá fue tratar de que la gente picara con esta pregunta, si estamos o no solos en el universo, si hay extraterrestres, básicamente, que es algo que todo el mundo pica, siempre es un éxito en las películas, es una pregunta filosófica de la humanidad”.

Además, comentó que “el libro es bastante sintético. He tenido la suerte de recibir feedback de hijos de colegas. Por ejemplo, uno de ellos dice que su hijo de 10 años se lo leyó en una mañana y que ahora no deja de hablarle de la ecuación de Drake, por lo que me doy por pagado si logró ese impacto en una persona“.