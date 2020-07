Así fue el lanzamiento de la misión espacial estadounidense a Marte

El pasado jueves, la NASA lanzó el rover “Perseverance” a Marte para buscar evidencia astrobiológica de la antigua vida microbiana en el Planeta Rojo, además de recolectar muestras de roca y tierra para un posible regreso a la Tierra.

Esta misión, conocida también como Mars 2020, debía producirse en este periodo del año ya que es cuando la Tierra y Marte tienen la alineación adecuada para que el viaje sea lo más barato posible.

El vehículo de la agencia espacial estadounidense salió al espacio desde Cabo Cañaveral, en Florida, en un cohete Atlas V.

Estados Unidos se suma a China y Emiratos Árabes en su misión de explorar Marte.

.@NASAPersevere has started its journey to Mars! Check out pictures of this morning's launch onboard an @ulalaunch #AtlasV from our remote cameras. #CountdownToMars 🚀📷➡️ https://t.co/1C6QkuRetg pic.twitter.com/BqmRWKeUVE

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) July 30, 2020